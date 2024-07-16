В Серпухове прошла «Ночь чемпионов IBA»

сегодня в 14:13

Тысячи ценителей профессионального спорта стали зрителями боксерского турнира международного уровня, который прошел в Серпухове, передает пресс-служба администрации городского округа.

Колизей IBA погрузил активных болельщиков и самих бойцов в атмосферу зрелищных и захватывающих поединков. Т

итул чемпиона мира по версии WBA завоевал двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2024 Муслим Гаджимагомедов. Он нокаутировал своего соперника из Китая Чжана Чжаосиня в 4 раунде. В со-главном событии турнира временный титул WBA оспорил олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев, показавший отличную технику и бойцовский характер в поединке с ирландцем Джоно Кэрроллом. В очередной раз Серпухов подтвердил статус столицы спорта и бокса.

«„Ночь чемпионов“ — грандиозное спортивное мероприятие, которое прошло на территории нашей малой Родины. При поддержке президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева и генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко в нашем округе растут настоящие чемпионы, будущее отечественного спорта. Спортсменам — новых побед, красивых и конкурентных боев!», — сказал глава Сергей Никитенко.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.