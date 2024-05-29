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В Серпухове прошел детский турнир по каратэ

Во Дворце спорта «Надежда» городского округа Серпухов 26 мая прошел детский турнир по каратэ «Первые старты», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участие в соревнованиях приняли 30 юных спортсменов из психолого-педагогического центра «Шанс» и Дворца спорта «Надежда».

Дети соревновались в двух видах программ (ката и кумите) и продемонстрировали хорошую подготовку и упорство. Инструктор по спорту — Мария Трофименко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.