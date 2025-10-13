В Серпухове прошел чемпионат и первенство ЦФО по каратэ

Соревнования в ФОК «Русский медведь» собрали около 150 спортсменов разных возрастных категорий, от самых юных (6 лет) до представителей взрослых категорий (20-30 лет). В Серпухов прибыли команды из Брянска, Нижнего Новгорода, Тулы, Москвы и городов Московской области, таких как Долгопрудный и Нахабино. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда городского округа Серпухов была представлена внушительным составом — 54 спортсмена.

Соревнования проходили на трех площадках одновременно, обеспечивая динамичный и насыщенный ход турнира. На кону стояло 45 комплектов медалей, за которые спортсмены боролись в упорных и зрелищных поединках.

«Этот чемпионат является отборочным этапом перед Чемпионатом и Первенством России, который пройдет в ноябре в городе Тольятти. Уверен, наши ребята покажут там действительно хорошие результаты», — отметил Президент Федерации Косики карате России, Вице-президент Всемирной Федерации Косики карате, заслуженный тренер России Михаил Крысин.

Чемпионат не только выявил сильнейших спортсменов, но и стал важным шагом на пути к национальному первенству, предоставив участникам возможность проявить себя и войти в состав сборной для участия в соревнованиях всероссийского масштаба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.