В Серпухове открыли муниципальный этап Единой школьной лиги Подмосковья

сегодня в 15:39

25 ноября во Дворце спорта «Надежда» борьбу за победу начали 12 команд от школ Серпухова , которые долго и упорно готовились к стартам. Проект включает 4 вида спорта: футзал, волейбол, баскетбол, шахматы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проводятся по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторы - Минспорт и Минобразования региона при поддержке Общероссийской общественной организации «Здоровое Отечество».

В прошлом году проект был пилотным и запущен в 13 округах. В этом сезоне география расширилась до 49 округов. Серпухов принимает участие впервые.

Единая школьная лига направлена на развитие школьного спорта и выявление талантливых спортсменов. Победители муниципального этапа получат право выступить на региональных соревнованиях и побороться за первенство в области.

Спортсменов поддержали Председатель окружного Совета депутатов, заслуженный тренер России Михаил Шульга, депутат Совета, заслуженный мастер спорта России Фёдор Чудинов, мастер спорта России, игрок волейбольного клуба «Факел» Александр Крамаренко.

"Всем участникам желаю сохранить спортивный настрой, проявить мастерство и волю к победе. Пусть каждый матч принесет ценный опыт, а командный дух поможет достичь высоких результатов", - отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.