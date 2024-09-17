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В Серпухове к 685-летию города пройдет «БОКСЗАБЕГ»

По инициативе Общероссийской организации «Здоровое Отечество» и при поддержке министерства культуры Московской области 21 сентября в Серпухове состоится уникальное событие — «БОКСЗАБЕГ»! Оно приурочено к 685-летию города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это не просто забег, а целая фестивальная программа, которая объединит спорт, развлечения и музыку! Каждого в этот день ждут:

Забег для всех желающих (регистрация на бегивдольоки.рф — участие бесплатное!);

Спортивные игры и активные развлечения;

Показательные бои от профессиональных спортсменов;

Интересные мастер-классы;

Захватывающие квиз-игры и многое другое.

Кроме того, серпуховичей и гостей города ждет праздничный концерт с участием звезд российской сцены: Асия, Моя Мишель, Просто Лера, Минаева, ST, Amchi и др.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.