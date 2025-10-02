В Сергиево-Посадском округе состоится традиционный осенний забег «Sergiev Trail. Путь — 2025». Забег состоится 4 октября на берегу Морозовского пруда, рядом с этнопарком «Кочевник», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Забег традиционно привлекает любителей активного отдыха и пробежек по живописным маршрутам Сергиево-Посадского округа.

Участники пробегут трассы протяженностью 5, 10 и 20 километров, следуя древним дорогам преподобного Сергия Радонежского.

Детям предложат специальные соревнования: маленькие спортсмены преодолевают дистанции в 500 метров, 1 километр и 2 километра. Среди детей примут участие самые юные участники, родившиеся в 2022 году. Также предусмотрен и командный зачет для товарищеских команд и трудовых коллективов компаний Сергиево-Посадского округа.

Символом ежегодного спортивного праздника выбран лесной лось — животное, олицетворяющее силу и стойкость, а также дух местности. Медали победителей украшены изображением этого животного.

Участников мероприятия ждут полезные сувениры и памятные подарки от организаторов и партнеров, разнообразная полевая кухня с ароматным горячим чаем, яркая фотозона и уникальные фотографии с трасс забегов, увлекательная детская площадка для малышей, возможность отдохнуть в настоящей лесной бане с купанием в прохладном водоеме.

Регистрация участников продлится до 2 октября включительно.

