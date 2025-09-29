В Сергиевом Посаде прошел турнир по самбо «Золотая осень»

Юноши и девушки из Подмосковья, Владимирской, Ивановской и Тверской областей состязались в мастерстве самообороны без оружия. Турнир традиционный, проходит в 26-й раз и состоялся на территории спорткомплекса «Луч». В соревновании приняли участие свыше 150 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Стараемся везти всех ребят, бороться нужно всем. Упор в таких соревнованиях мы делаем на новичков, они здесь получают опыт, набираются характера и закаляются», — поделился Александр Барышев, тренер по самбо из Александрова.

Турнир не входит в перечень официальных соревнований, но, по мнению тренеров, очень важен в начале сезона, потому что дает возможность спортсменам выйти на ковер и почувствовать драйв настоящей схватки.

Александр Семенов, заслуженный тренер РСФСР и главный судья соревнований, отметил возросший интерес к самбо, особенно среди молодежи. Он подчеркнул, что организация подобных турниров является частью давней спортивной традиции Сергиева Посада, где самбо развивается с 1965 года. По его словам, сергиевопосадские спортсмены показывают хорошие результаты, в их числе есть победители и призеры национальных первенств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.