В Сергиевом Посаде прошел межрегиональный турнир по дзюдо

В физкультурно-спортивном комплексе «Метеор» города Пересвет состоялся XI турнир по дзюдо среди юных спортсменов. В соревнованиях приняли участие 105 мальчиков и девочек в возрасте от 8 до 12 лет, представлявших команды из различных городов Подмосковья и соседних регионов. Среди участников были дзюдоисты из Александрова, Москвы, Мытищ, Ивантеевки, Пересвета, Реммаша и Сергиева Посада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На церемонии открытия соревнований Андрей Булкин, руководитель территориального управления Пересвет, подчеркнул значимость поддержки детского спорта. Он отметил, что занятия спортом способствуют формированию сильного характера, воли к победе и стремления к успеху в любой деятельности. Он пожелал ребятам честной борьбы и побед.

За вклад в развитие детского спорта, помощь в организации турнира и достижения в тренерской работе общественные активисты и тренеры были отмечены почетными грамотами и благодарностями Совета депутатов Сергиево-Посадского округа, Федерации дзюдо Московской области и ФСК «Метеор».

«Я занимаюсь дзюдо четыре года. Это не первые мои соревнования, я участвовал в первенстве Подмосковья. Перед собой ставлю цель победить. Хочу добиться в дзюдо самых высоких результатов, в том числе и на международном уровне», — поделился Кирилл, член сергиевопосадского клуба «Каскад», участник турнира.

По результатам соревнований, первое место в командном зачете занял клуб дзюдо «Каскад». Второе место досталось команде МБУ ФСК «Метеор», а третье место завоевал спортивный клуб «Щит» из Сергиева Посада. Турнир по дзюдо был организован в память о Юрии Скрябышеве, заслуженном тренере и мастере спорта по вольной борьбе, широко известном в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.