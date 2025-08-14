В Сергиевом Посаде прошел чемпионат по ПОДА-керлингу

На Ледовой арене им. С. Федорова в Сергиевом Посаде встретились спортсмены-кёрлингисты шести команд из Дмитрова, Королёва и Сергиева Посада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы стали инициатором проведения этих соревнований, договаривались с Минспортом, огромное спасибо за то, что поддержали эту идею. Сегодня в составе команд у нас есть ребята военнослужащие — участники СВО, они участвовали в тренировочных сборах. Это интересный новый вид спорта для нас, который должен развиваться у нас на ледовой арене. Посмотрим, кто получит призовые и победные места», — отметила директор спорткомплекса «Луч» Мария Каменева.

Андрей Траньков проходит реабилитацию после ранения в Семейном центре им. А. Мещерякова и посещает спортивные тренировки. Достигнув определенного уровня, начал выступать на льду в составе команды.

«Меня воспитал спорт. Сейчас он помогает привести организм в норму. С самого детства ездил на соревнования по лёгкой атлетике, за что благодарен школьному учителю физкультуры. Особенно хорошо помню соревнования во Пскове. А здесь мне очень понравилось, буду рад, если пригласят еще», — отметил участник чемпионата Андрей Траньков.

Спортсмены не только бросали гранитные снаряды в мишень, но и встретились с именитыми спортсменами. Впервые в Сергиев Посад приехал чемпион России и Европы по фехтованию на коляске Николай Лукьянов.

«Первый раз вышел на лед после травмы, удобно, что можно на коляске и по льду передвигаться. Ребятам всем желаю большой удачи, такие заряженные все приехали», — поделился чемпион.

Победителей и призеров чемпионата по ПОДА-керлингу ждут призы Московской области, грамоты и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.