Фото - © Зимний Кубок по практической стрельбе из ружья в Алабино/Медиасток.рф

В Сергиевом Посаде 22 и 23 февраля пройдет детский турнир по практической стрельбе

Детский турнир по практической стрельбе в дисциплине пневматический пистолет Action Air состоится 22 и 23 февраля в Сергиевом Посаде на базе спортивного комплекса «Луч». Организатором выступает ГК «Азот», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Сергиевом Посаде 22 и 23 февраля пройдет детский турнир по практической стрельбе в дисциплине пневматический пистолет (Action Air) под названием Кубок «Азот. Золотое кольцо». Организатором соревнований выступает ГК «Азот», производитель спортивного инвентаря.

Турнир станет первым мероприятием такого масштаба в стрелковом спорте на территории Сергиево-Посадского округа. Соревнования пройдут под эгидой стрелково-спортивной школы «Азот» на базе спортивного комплекса «Луч». Ожидается участие спортсменов из соседних городов и областей.

В первый день, 22 февраля, с 8:00 до 21:30 состоятся регистрация и квалификация скводов 1–12. На следующий день, 23 февраля, с 8:00 начнется регистрация и квалификация скводов 16–18, а в 17:00 пройдет церемония награждения.

Стрелково-спортивная школа «Азот» открылась в Сергиевом Посаде более года назад и специализируется на тренировках по практической стрельбе для детей и взрослых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.