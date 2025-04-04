В Сергиево-Посадском округе прошла спартакиада для людей с инвалидностью

Участники состязались в восьми дисциплинах. Мужчинам и женщинам, девушкам и юношам предстояло соревноваться в игре дартс, прыжках в длину с места, в челночном беге, метании теннисного мяча в цель и кегли в обруч, в бросках мяча в баскетбольную корзину. В Сергиево-Посадском округе более 200 человек с ограниченными возможностями здоровья занимаются под руководством тренеров. Дважды в год, весной и осенью, они встречаются в спорткомплексе «Луч», чтобы продемонстрировать результаты за полугодие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня здесь команды из Хотькова, Пересвета, Краснозаводска, ученики школы № 7 и воспитанники Семейного центра имени Мещерякова, наша группа существует уже 20 лет. Летом тренировки на улице, зимой в залах. Проводится спартакиада не только весной, но и осенью. Все соревнования оценивают судьи центра „Луч“, — рассказал Юрий Незванов, главный судья спартакиады людей с ОВЗ.

Для многих участников спартакиады участие в соревнованиях — это вызов не только самим себе, но и обществу.

«В июле спортивный клуб для людей с инвалидностью „Мечта“ отметит 20 лет с момента основания. Меня пригласили стать тренером. Прекрасно помню, как было страшно: я квалифицированный физкультурник, но опыта работы с инвалидами не было. Попробовал, все получилось. Для меня сейчас это что-то святое», — рассказывает тренер Юрий Незванов.

Спортсменов, показавших достойные результаты, наградили дипломами и призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.