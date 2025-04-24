В Серебряных Прудах завершился Турнир по бильярду «Динамичный»

21 апреля 2025 года завершился Турнир по бильярду «Динамичный» среди мужчин в одиночном разряде, посвященный 80-й годовщине Великой Победы. Турнир проходил на ФОКе имени Героя России С. А. Фирсова, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

В соревновании приняло участие 16 любителей бильярда. На предварительном этапе спортсмены по жребию были распределены на 4 группы. В группах по круговой системе определялись по 2 лучших бильярдистов, которые выходили во второй этап. Далее игры проходили по системе с выбыванием проигравших. В ¼ финала Перемолотов И. победил Скворцова А. со счетом в партиях 4:3, Старшинин И. переиграл Шаляпина А. со счетом 4:1. Результаты оставшихся пар: Гусеналиев Р.- Агашин Г. 4:0, Начаров Ю. — Селянский Ф. 4:0.

В первом полуфинале Илья Старшинин обыграл Ивана Перемолотова со счетом 4:2. Во втором полуфинале Юрий Начаров победил Руслана Гусеналиева 4:0.

Очень упорно проходила встреча за 3 место между И. Перемолотовым и Р. Гусеналиевым. Победу со счетом 4:3 одержал Иван Перемолотов.

В финале Юрий Начаров победил Илью Старшинина- 4:0.

Победитель и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами от Отдела по физической культуре и спорту администрации м. о. Серебряные Пруды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.