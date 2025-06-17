В Серебряных Прудах прошел межмуниципальный турнир по пляжному волейболу

12 июня в Серебряных Прудах на пляжных площадках СК «Молодежный» прошел захватывающий межмуниципальный турнир по пляжному волейболу среди мужчин и женщин, посвященный Дню России и памяти нашего земляка Омарова Абдуллы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился Глава муниципального округа Серебряные Пруды Московской области Павлихин Олег Викторович, который отметил важность таких мероприятий для укрепления дружбы и спортивного духа среди жителей.

Все игры проходили в напряженной и интересной борьбе, команды продемонстрировали отличные навыки и командный дух. По итогам турнира на пьедестал почета среди женщин поднялись:

Третье место: Тимофеева Светлана и Елисеева Ольга (Зарайск);

Второе место: Арефьева Елена и Шагаева Лиза (Серебряные Пруды);

Чемпионки: Савина Мария (Серебряные Пруды) и Вяхимягина Екатерина (Озеры).

Среди мужчин результаты были следующими:

Третье место: Бахаревы Дмитрий и Сергей (Ступино);

Второе место: Кирюшин Артем и Горохов Алексей (Серебряные Пруды);

Чемпионы: Сурдин Денис и Макрушин Евгений (Зарайск).

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами от отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального округа Серебряные Пруды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.