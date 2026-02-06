В Щелково прошли соревнования по лыжным гонкам для спортсменов с особенностями

Более 120 спортсменов с особенностями здоровья приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам Специальной Олимпиады, которые состоялись 5 февраля 2026 года в Щелково, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования по лыжным гонкам Специальной Олимпиады прошли на базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелково. В мероприятии участвовали юноши и девушки, которые соревновались в личных зачетах на дистанциях 400, 800, 1200 и 2000 метров, а также в командной смешанной эстафете 4х400 метров. Каждый спортсмен мог выступить в двух личных дисциплинах и эстафете.

К участию допускались спортсмены с диагнозами F.70, F.71, F.72 (легкая и средняя степень умственной отсталости), Q.86 (синдром алкогольного зачатия) и Q.90 (синдром Дауна). Участники были разделены на четыре возрастные группы: 8–11 лет, 12–15 лет, 16–21 год и 22 года и старше. Для атлетов с синдромом Дауна, глубокой умственной отсталостью или сложной структурой дефекта был организован отдельный дивизион.

Соревнования прошли по правилам Специальной Олимпиады и Международной федерации лыжного спорта (FIS) в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.