В Щелкове стартовал муниципальный этап «ГТО — командный зачет»
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
15-го октября 2025-го года на базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» при поддержке Комитета по образованию состоялся настоящий праздник спорта и здоровья — муниципальный этап Региональных соревнований «ГТО — командный зачет». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В этот день свои силы в шести дисциплинах комплекса ГТО пробовали команды из всех без исключения школ городского округа Щелково.
В рамках программы соревнований школьники смогли попробовать свои силы в следующих упражнениях: поднимание туловища, подтягивание, отжимание, наклон вперед, прыжок в длину с места, эстафета.
Органиаторами мероприятия выступили плавательный центр «Нептун» и городское методическое объединение учителей физической культуры. Они обеспечили безупречную организацию и честное судейство.
«Желаем всем участникам отличных результатов и ждем информации о выходе в финал!» — отметили в Комитете по образованию Администрации городского округа Щелково.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.