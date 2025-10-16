сегодня в 19:52

15-го октября 2025-го года на базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» при поддержке Комитета по образованию состоялся настоящий праздник спорта и здоровья — муниципальный этап Региональных соревнований «ГТО — командный зачет». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот день свои силы в шести дисциплинах комплекса ГТО пробовали команды из всех без исключения школ городского округа Щелково.

В рамках программы соревнований школьники смогли попробовать свои силы в следующих упражнениях: поднимание туловища, подтягивание, отжимание, наклон вперед, прыжок в длину с места, эстафета.

Органиаторами мероприятия выступили плавательный центр «Нептун» и городское методическое объединение учителей физической культуры. Они обеспечили безупречную организацию и честное судейство.

«Желаем всем участникам отличных результатов и ждем информации о выходе в финал!» — отметили в Комитете по образованию Администрации городского округа Щелково.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.