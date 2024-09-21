В Щелкове состоялся фестиваль скандинавской ходьбы

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На территории физкультурно-оздоровительного комплекса городского округа Щелково состоялся фестиваль скандинавской ходьбы. В нем приняли участие 72 человека из шести команд. Все команды занимаются скандинавской ходьбой на базе УСК «Подмосковье», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Первым этапом фестиваля стало приветствие команд, где участники смогли в полной мере выразить свою энергию и энтузиазм. Они танцевали, пели песни и исполняли заранее заготовленные речевки.

Вторым этапом фестиваля стала зарядка, проведенная инструктором по спорту Борисом Горбатовым. Эта приятная физическая активность не только зарядила всех отличным настроением, но и подготовила к основной части мероприятия — марафону со скандинавскими палками по парку.

На финише каждый участник получил почетную грамоту и памятные сувениры.

Стать участником проекта «Активное долголетие» можно несколькими способами: через портал dolgoletie.mosreg.ru; с мобильного телефона через приложение «Соцуслуги»; позвонив в Центр социального обслуживания населения по телефону 8(496)562-96-72.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.