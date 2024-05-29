В Щелкове состоится детский футбольный фестиваль «Знамя „Спартака“
1 июня на главной спортивной арене Щелкова состоится первый детский футбольный фестиваль «Знамя „Спартака“, передает пресс-служба администрации округа.
«В День защиты детей мы приглашаем вас посетить УСК „Подмосковье“ и насладиться яркой и бескомпромиссной игрой талантливых мальчишек. Это будет настоящий праздник для всех поклонников футбола», — говорится в сообщении.
Начало в 10:00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.