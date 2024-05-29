В Щелкове состоится детский футбольный фестиваль «Знамя „Спартака“

«В День защиты детей мы приглашаем вас посетить УСК „Подмосковье“ и насладиться яркой и бескомпромиссной игрой талантливых мальчишек. Это будет настоящий праздник для всех поклонников футбола», — говорится в сообщении.

Начало в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.