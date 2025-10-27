В Щелкове прошли соревнования по парковому ориентированию

В субботу в Молодежном спортивно-патриотическом центре «Крылья» прошло ориентирование на местности с элементами тактических действий. Участие в соревнованиях приняли команды из городских округов Щелково, Лосино-Петровский, Мытищи, Богородский и Фрязино — в общей сложности порядка 300 человек в возрасте от 7 до 18 лет. В мероприятии участвовали воспитанники школ, военно-патриотического объединения «Штурмовик», проекта «Орлята России» и других организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Получив карту, участники передвигались из одной точки в другую. На каждой точке ребята выполняли различные задачи — оказывали помощь, кипятили воду, определяли азимут и расстояние до объекта, разбирали оружие, а также проходили полосу препятствий. При этом большинство трасс прокладывалось среди деревьев, дорожек и живописных пейзажей парковой зоны, превращая соревнование в увлекательное приключение на свежем воздухе. Общий маршрут по карте составил порядка 6 километров.

Результаты соревнования будут подведены позже и войдут в турнирную таблицу соревнований на Кубок «Крылья победы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.