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В Щелкове прошли соревнования по баскетболу среди детей с ОВЗ

На спортивной базе МАУ ГОЩ УСК «Подмосковье» состоялись соревнования по баскетболу в рамках специальной олимпиады Московской области. В соревнованиях приняли участие спортсмены из различных образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В возрастной группе 12-15 лет победителями стали: 1 место: МКОУ «Шаховская школа-интернат» (р. п. Шаховская); 2 место: МКОУ «ОШ № 9 для обучающихся с ОВЗ» (г.о. Егорьевск); 3 место: МКОУ «Клеменовская школа-интернат».

В возрастной группе 16-21 лет места распределились следующим образом: 1 место: «Школа-интернат «Абсолют» (г. о. Серпухов); 2 место: МБОУ «Школы № 5 для обучающихся с ОВЗ» (ГОЩ); 3 место: МБОУ НСКШИ (Богородский г. о.).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.