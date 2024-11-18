В Щелкове прошли показательные выступления по самбо

В преддверии Дня самбо, в УСК «Подмосковье» прошли показательные выступления по этому виду единоборств, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

Для демонстрации своих навыков борьбы были приглашены спортсмены из клуба «Самбо 21 век». Их основатель и главный тренер Андрей Буланцов провел серию мастер-классов для учащихся Щелковского колледжа, обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность».

Мероприятие проходило в формате открытого диалога, где студенты могли задавать вопросы тренеру, уточнять спорные моменты и одновременно практиковаться. В показательных выступлениях приняли участие кандидаты в мастера спорта: победитель первенства Московской области, Центрального федерального округа и всероссийских турниров Сергей Лежебоков, а также победитель первенства Подмосковья и всероссийских соревнований Тимофей Гандрабура.

В феврале прошлого года между Щелково и федерацией самбо Московской области было подписано соглашение о взаимодействии. Теперь отечественное единоборство ожидает новый этап развития на территории округов. Самбо объединяет людей, повышает престиж региона через успехи спортсменов и помогает отвлечь подрастающее поколение от негативных влияний, сохраняя при этом культурные традиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.