В Щёлкове прошёл спортивный праздник для детей сотрудников Таможенной службы

Кинологический центр Федеральной таможенной службы России организовал спортивный праздник для детей сотрудников. Мероприятие состоялось в деревне Орлово. Эстафеты с мячами, клюшками и обручами, забеги на скорость и прыжковые состязания – все это было на соревнованиях, которые проходят ежегодно и приурочены ко Дню таможенника, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«К нам приехали гости из центрального аппарата Федеральной таможенной службы, из межмуниципального управления МВД России «Щелковское». Выставлена команда нашей Центральной таможни. Кроме того, здесь присутствуют дети и взрослые из всероссийского общества «Динамо», — рассказал Мирослав Минченко, заместитель начальника таможни - начальник отдела государственной службы и кадров.

Вначале для участников провели увлекательную экскурсию по тренировочному центру, рассказали, как собак учат распознавать те или иные запахи, как за ними ухаживают кинологи, показали, в каких условиях они содержатся. Гостям показали фильм о кинологическом центре, рассказали о его основателе и первом начальнике. Генерал-майор таможенной службы Евгений Чухарев очень любил собак, и коллеги ласково прозвали его «собачьим папой». После экскурсии ребята отправились на соревнования.

С приветствием от главы городского округа Щелково Андрея Булгакова выступил его заместитель Алексей Коршунов. «Приятно осознавать, что вы большое внимание уделяете не только учебе, но и спорту, тем самым пропагандируя здоровый образ жизни и жизненные установки», — отметил Алексей Коршунов.

В состязаниях участвовали спортсмены от 8 до 13 лет. А на специальной площадке конкурсами и играми развлекали младшую группу — малышей 4-7 лет. Участники соревнований разделились на пять команд: юные полицейские, электроники, следопыты, защитники и кинологи.

По результатам соревнований 1-е место заняла команда «Юные защитники», представляющая центральный аппарат ФТС России, второе место у хозяев – команды «Юные кинологи» Кинологического центра ФТС России, а третье заняла команда «Юные электроники» также из центрального аппарата Федеральной таможенной службы. Награждение проводил заместитель руководителя ФТС России, председатель общества «Динамо-20» Олег Губайдулин. Все участники получили грамоты, подарки и памятные сувениры, а победители – кубки и медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.