В Щелкове объявлен конкурс на капитальный ремонт поликлиники

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту взрослой поликлиники ГБУЗ МО «Щелковская больница», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО „Щелковская больница“, взрослая поликлиника», расположенного по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Парковая, д. 8. Планируется в рамках проведения закупки капитальный ремонт объекта капитального строительства, включая обустройство внутренних помещений, архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые отвечают современным технологиям и направлены на создание безопасной и комфортной среды.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

