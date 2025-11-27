В Санкт-Петербурге открылся девятый фирменный магазин «Зенита»

В торговом центре «Галерея» у Московского вокзала в Северной столице открылся девятый фирменный магазин футбольного клуба «Зенит». Открытие приурочили к 41-й годовщине победы клуба в чемпионате СССР, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

На торжественном открытии магазина присутствовали представители чемпионского состава «Зенита» и действующие игроки команды. Аркадий Афанасьев отметил, что в его время о таком количестве клубной атрибутики можно было только мечтать. Он выразил надежду, что фирменные магазины появятся в каждом районе города.

Форвард «Зенита» Александр Ерохин рассказал, что регулярно посещает магазины клуба, чтобы приобрести сувениры для друзей и родственников. Он отметил удобное расположение нового магазина в центре города.

Ерохин также поделился, что во время паузы на матчи национальных сборных команда провела мини-сбор с серьезными нагрузками и сыграла товарищеский матч с резервным составом. По его словам, впереди у «Зенита» важные игры перед зимней паузой, и команда намерена набрать максимальное количество очков.

Комментируя слухи о возможных переходах игроков, Ерохин подчеркнул, что подобные новости появляются часто, но команда сосредоточена на подготовке к матчам. Он также отметил, что условия игры на российских стадионах осенью отличаются от летних — футболистам приходится адаптироваться.

В завершение Ерохин с юмором ответил на вопрос о традиционном поздравлении в образе Деда Мороза, отметив, что «Зенит» должен становиться чемпионом каждый год, а роль Деда Мороза можно доверить другому игроку.

