сегодня в 16:47

В Салехарде 5 марта пройдет первый чемпионат по гонкам дронов

В Салехарде 5 марта впервые состоятся чемпионат и первенство по гонкам дронов. Старт запланирован на 10:00, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на городской департамент спорта.

Турнир пройдет в Окружной санаторно-лесной школе по адресу: улица Зои Космодемьянской, 22.

«В Год здоровья на Ямале открываем для города новое направление — динамичный и зрелищный вид спорта, который сочетает скорость, технологии и адреналин. 5 марта лучшие пилоты покажут мастерство управления, точность маневров и настоящую борьбу на трассе», — сообщили в департаменте.

В программе — выступления сильнейших пилотов, которые продемонстрируют навыки управления беспилотниками и скорость прохождения трассы.

Ранее 11 ямальских педагогов прошли в Москве двухнедельную стажировку по управлению беспилотниками, где изучили теорию и отработали практические навыки.

