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В Рузском округе впервые прошел заплыв на открытой воде

17 августа 2024 года на Рузском водохранилище в Подмосковье состоялся массовый заплыв на открытой воде X-WATERS Moscow Ruza 2024. Организатор мероприятия X-WATERS — крупнейшая международная плавательная серия, рожденная в России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Исполнительный директор заплыва — Сергей Ефимов, житель Подмосковья. Заплыв прошел при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Генеральный партнер — компания Mad Wave.

Стартовый городок расположился на пляже санатория «Русь». Участникам и их болельщикам представилась возможность прогуляться по огромной ухоженной территории бывшего элитного санатория Политбюро ЦК КПСС.

На заплыв зарегистрировалось 900 участников. Среди них гости из Владимира, Казани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Курска, Екатеринбурга, Омска, Перми и других городов России, а также иностранные гости.

Пловцы отметили теплую домашнюю атмосферу, царившую на площадке.

В этом заплыве нет проигравших — каждый участник, преодолевший дистанцию, получил медаль. Ну, а сильнейшие пловцы борятся за призы чемпионата X-WATERS World Championship 2024 по итогам всех стартов сезона.

Участники соревновались на дистанциях 500 м, 1 км, 3 км, 5 км и в эстафете 2×1км. Для детей — отдельные детские заплывы на 50 м и 200 м.

Участники увезли домой медали и яркие эмоции от заплыва, погрузившего их на 1 день в эпоху СССР.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.