В Рузском округе провели первые соревнования Школьной лиги

В гимназии №1 Рузы 14 октября прошли первые соревнования по волейболу в рамках Школьной лиги. Они стали первым этапом состязаний между командами восьми общеобразовательных комплексов Рузского муниципального округа.

В этом сезоне школьники будут соревноваться в шести дисциплинах: футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах, настольном теннисе и киберспорте. Новый формат позволяет участникам проявить себя в спорте и получить опыт командной игры.

«Пусть каждый матч будет шагом к новым победам, а каждая тренировка — вкладом в силу, выносливость и характер», — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов округа Андрей Сорокин отметил воспитательную роль лиги и заявил, что депутатский корпус будет поддерживать ее развитие.

«Участие в лиге помогает ребятам раскрыть способности, научиться ставить цели и добиваться их, почувствовать ценность командной работы», — прокомментировал Андрей Сорокин.

Новости и трансляции Школьной лиги Рузского округа доступны на официальном канале https://vk.ru/schoolligaruza.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.