В Рузском округе прошел открытый турнир по вольной борьбе

В Рузе на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени А. А. Парашина прошел открытый турнир по вольной борьбе, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире приняли участие 70 спортсменов из Московской и Тверской областей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Воспитанники Иванова Евгения Викторовича заняли следующие места: Трипутин Игорь — 1-е место в весовой категории 80 кг, Смирнов Лев — 2-е место в весовой категории 80 кг, Гальянов Егор — 2-е место в весовой категории 57 кг.

Воспитанники Алексеева Сергея Васильевича расположились следующим образом в своих весовых категориях: Красанов Ярослав, Алексеев Михаил, Лукашев Матвей, Шабдаров Даниил, Колдобин Иван заняли первые места; Макаров Лев, Моисеев Владислав, Бобинов Артем, Орлов Егор, Егоров Михаил, Горохов Никита, Кузьмин Стас — вторые места; Свирин Алексей, Шестаков Михаил, Клименко Владислав, Глыбин Кирилл, Писарев Глеб, Ручкин Егор — на третьих местах.

Победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами.

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.