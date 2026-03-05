В Рузском округе Подмосковья провели женский турнир по стрельбе

Турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди женщин прошел 5 марта в Рузском округе в преддверии Международного женского дня. В соревнованиях приняли участие 50 жительниц округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Рузском округе состоялся ежегодный женский турнир по стрельбе из пневматической винтовки. В этом году в нем приняли участие 50 представительниц округа. К соревнованиям участницы готовились заранее, отрабатывая технику дыхания и стойку для точного выстрела.

Жительница Рузы Надежда Галлямиева занимается стрельбой еженедельно. По ее словам, это помогает отвлечься от повседневных дел и получить заряд энергии. Стрельба стала для нее хобби, спортсменка уже имеет третий спортивный разряд.

«Женщинам сегодня подвластны многие дела, которые раньше казались чисто мужскими. Они и машину водят, и стреляют, и защищают покой граждан. Но при этом не забывают о своем главном предназначении — быть любящими мамами, женами, сестрами, дочерями. Турнир по стрельбе среди женщин стал доброй традицией нашего округа и ежегодно показывает, что ружанки покоряют мишени так же метко, как и сердца мужчин», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.