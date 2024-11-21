В Рузском округе 21 и 22 ноября пройдут соревнования по водному поло
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Жителей и гостей Рузского городского округа, любителей спорта 21 и 22 ноября приглашают на соревнования по водному полу. В 19:45 во Дворце водных видов спорта «Руза» Рузского городского округа пройдет 8-й тур чемпионата России по водному поло среди женских команд сезона 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В рамках этого тура встретятся две сильные команды: «Штурм-2002» Рузского городского округа Московской области (домашний матч) и сборная Казахстана.
Матчи «Штурм-2002» и сборной Казахстана пройдут:
- 21 ноября — 19:45;
- 22 ноября — 19:45.
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