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В Рузском округе 21 и 22 ноября пройдут соревнования по водному поло

Жителей и гостей Рузского городского округа, любителей спорта 21 и 22 ноября приглашают на соревнования по водному полу. В 19:45 во Дворце водных видов спорта «Руза» Рузского городского округа пройдет 8-й тур чемпионата России по водному поло среди женских команд сезона 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках этого тура встретятся две сильные команды: «Штурм-2002» Рузского городского округа Московской области (домашний матч) и сборная Казахстана.

Матчи «Штурм-2002» и сборной Казахстана пройдут:

21 ноября — 19:45;

22 ноября — 19:45.

Болельщиков приглашают поддержать свои любимые команды и насладиться захватывающим зрелищем водного поло

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.