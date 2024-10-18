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В Рузе в конце октября откроется новая спортивная площадка

В Рузе на улице Колесникова откроется новая универсальная спортивная площадка. Ее установка стала возможна благодаря инициативному бюджетированию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова вместе с депутатом совета депутатов Рузского городского округа Владимиром Владимировичем Бурмистенковым проконтролировали ход работ спортивной площадки.

«Здесь специалисты уже подготовили основание и установили площадку для ГТО. Сейчас идет монтаж футбольных ворот, волейбольной сетки и баскетбольного оборудования», — сказала Пирогова.

В ближайшие выходные на площадке начнут установку ограждения, нанесение прорезиненного покрытия и разметки.

Универсальная спортивная площадка станет доступной для жителей и будет использоваться для занятий различными видами спорта, такими как футбол, волейбол и баскетбол. Инициативное бюджетирование позволяет реализовывать важные проекты, улучшающие жизнь людей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.