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В Рузе с 24 по 28 октября пройдет чемпионат и первенство ЦФО по плаванию

С 24 по 28 октября на базе МСК «ДВВС «РУЗА» будет проходить чемпионат и первенство ЦФО по плаванию. К соревнованиям допускаются сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд субъектов РФ, входящих в состав соответствующих федеральных округов РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начало соревнований 25 октября — 28 октября в 9:00.

Результаты, показанные на соревнованиях, будут учитываться при формировании официального рейтинга ВФП для участия во всероссийских спортивных соревнованиях «Резерв России» и формировании сборных команд субъектов РФ для участия в чемпионате России.

Результаты соревнований будут опубликованы по ссылке.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.