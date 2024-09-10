В Рузе реконструкция стадиона «Урожай» подходит к завершению

В Рузе работы по масштабной реконструкции стадиона «Урожай» подходят к завершению. Работы стартовали в июле текущего года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже практически обустроено новое современное футбольное поле с искусственным покрытием и беговой дорожкой по кругу. Также рабочие заканчивают строительство двух универсальных спортивных площадок для мини-футбола и баскетбола, площадок ГТО, трибун на 224 места, двух теплых раздевалок, электронного информационного табло и освещения.

Совсем скоро обновленный и модернизированный стадион примет первых спортсменов. Это планируется сделать в преддверии празднования Дня города Руза, которое намечено на 21 сентября.

«Реконструкция стадиона «Урожай» — это очень важное событие для Рузы и ее жителей, которое стало возможно реализовать при непосредственной помощи Губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального Правительства», — прокомментировал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.