В Рузе прошли матчи школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

В Рузе на базе Дворца водных видов спорта Рузского муниципального округа прошли матчи дивизионного этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Краснознаменского, Одинцовского и Рузского округов. Турнир был наполнен напряженными матчами и борьбой за победу. Команды демонстрировали свое мастерство и волю к победе, радуя зрителей яркими моментами и красивыми бросками.

По итогам соревнований определилась команда-финалист школьной баскетбольной лиги. Ею стала команда из Одинцовского городского округа.

Такие соревнования полезны тем, что они способствуют развитию спорта и физической культуры среди молодежи.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также глава региона сообщал, что в Подмосковье развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.