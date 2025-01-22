В Рузе прошли матчи школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Фото - © ГАУ МО «ЦСП N1»
В Рузе на базе Дворца водных видов спорта Рузского муниципального округа прошли матчи дивизионного этапа школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Краснознаменского, Одинцовского и Рузского округов. Турнир был наполнен напряженными матчами и борьбой за победу. Команды демонстрировали свое мастерство и волю к победе, радуя зрителей яркими моментами и красивыми бросками.
По итогам соревнований определилась команда-финалист школьной баскетбольной лиги. Ею стала команда из Одинцовского городского округа.
Такие соревнования полезны тем, что они способствуют развитию спорта и физической культуры среди молодежи.
В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также глава региона сообщал, что в Подмосковье развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.