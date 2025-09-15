В Рузе пройдет финал сезона серии велозаездов Gran Fondo

С 2018 года Руза стала традиционным местом закрытия велосезона. Каждый год именно здесь собираются сотни райдеров, чтобы поставить яркую точку. В финальном заезде для участников подготовлены три дистанции: 30, 50 и 96 км. В текущем сезона в Московской области уже состоялись три гонки: в Волоколамске, Дмитрове и Серпухове.

Gran Fondo — самая популярная в России серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводятся с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от скоростной велогонки до большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья». Следить за стартами, результатами и новостями, а также подавать заявки на участие можно на сайте: granfondo.ru.

Велозаезды Gran Fondo Russia проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.