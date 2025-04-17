В России ввели федеральные стандарты для крикета, йоги, капоэйры и регбола

Восемь видов спорта в России теперь регламентируются федеральным стандартом

По восьми видам спорта в России введут федеральные стандарты, сообщает Постньюс со ссылкой на информацию Минспорта.

Отмечается, что в список вошли крикет, спортивная йога, регбол, капоэйра, боулспорт, автомодельный спорт, водно-спасательное многоборье и флаинг диск.

Для всех перечисленных видов спорта утвердили нормативы спортивной подготовки, рекомендации по количеству часов тренировок, достижения, необходимые для получения разряда и статуса мастера спорта. Также было введено общее правило для мест проведения тренировок о наличии раздевалок, медпунктов и специально оборудованных залов.

Виды спорта на данный момент являются официально признанными Минспортом. Сообщается, что крикет войдет в состав Олимпийских игр в 2028 году.