В России растет число случаев внезапной смерти хоккеистов

Весной 2025 года в России скончались трое профессиональных хоккеистов младше 35 лет. Случаи вызвали тревогу среди медиков и поставили под вопрос эффективность системы спортивного контроля за здоровьем игроков, сообщает Постньюс .

Бывший форвард «Ак Барса» Федор Малыхин умер в марте, а в мае не стало Кирилла Лебедева, ранее выступавшего за «Металлург», и защитника московского «Динамо» Олега Гофмана.

Причины трагедий различны: Гофман погиб при падении с высоты, тогда как Лебедев и Малыхин умерли от внезапной остановки сердца. Оба последних при жизни не жаловались на здоровье и вели активный образ жизни.

Проблема внезапной смертности в хоккее действительно существует — это подтверждают спортивные врачи и сами игроки. По словам директора центра спортивной медицины ФМБА Андрея Жолинского, медики осведомлены о тревожной тенденции и усиливают контроль, но полностью исключить риск не удается, недиагностированные патологии по-прежнему уносят жизни.

О росте подобных случаев сообщил и вратарь сборной МВД Московской области Алексей Могучев. Он связывает происходящее с высокими требованиями к результатам, из-за которых здоровье спортсменов часто оказывается на втором плане.

В федерации хоккея России отметили, что централизованная статистика по смертности игроков не ведется. Тем не менее, каждый трагический случай, произошедший на тренировках или во время матчей, подвергается отдельному разбору специалистами.

На фоне усиления нагрузок и конкуренции в профессиональном спорте, вопрос профилактики и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний становится критически важным — особенно в дисциплинах, требующих предельной физической отдачи.