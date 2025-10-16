В Реутове стартовала единая школьная лига

В спортивном комплексе «Приалит» состоялось открытие Реутовской школьной лиги. Команды победителей отправятся представлять город на региональный этап, который будет проведен весной. В рамках первого дня прошел матч по футзалу между школами № 7 и № 10, победу в котором одержали ученики последней со счетом 4:2. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, пройдут соревнования и по другим дисциплинам: футболу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам.

«Школьный спорт является основой профессионального, и многие олимпийские чемпионы вышли именно из ученических клубов. Даже в Советском союзе система подготовки была выстроена на базе школ. Поэтому проект очень важен, и, я думаю, он вырастет в общероссийский. Московская область как пилотная идет впереди и поддерживает такие знаковые мероприятия», — прокомментировал заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Реутова Антон Ермаков.

Проект «Школьная лига Московской области» был создан по инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в октябре прошлого года. В состязаниях уже приняли участие более 650 школ и 50000 юных спортсменов из 56 округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.