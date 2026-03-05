В Реутове провели турнир «Дружба городов» среди школьников

Товарищеский турнир «Дружба городов» прошел 3 марта в ФОКе на улице Строителей в Реутове. Юноши и девушки из Реутова и Балашихи соревновались в игровых видах спорта и шахматах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие состоялось во вторник в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Строителей, 21. Участников поприветствовали глава Реутова Алексей Ковязин и глава Балашихи Сергей Юров.

Соревнования прошли также на базе МАУ ДО «Спортивная школа «Приалит» и школы №3. Более 400 юных реутовчан приняли участие в матчах по волейболу, баскетболу, футзалу и шахматам. По словам самих спортсменов, встречи прошли в динамичной и дружеской атмосфере.

«Сегодня совместно с «Молодой Гвардией» Реутова и Балашихи решили ввести новую добрую традицию проведения дружеского турнира в рамках дисциплин школьной лиги. «Дружба городов» — это больше, чем просто соревнования. Это праздник спорта, юности и добрососедства», — сказал Алексей Ковязин.

Глава Реутова пояснил, что Балашиху и Реутов связывают историческое прошлое и добрососедские межмуниципальные отношения.

В следующем сезоне единой школьной лиги организаторы планируют расширить программу и добавить самбо, киберспорт и гонки с препятствиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.