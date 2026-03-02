В Реутове провели полуфинал школьной лиги по футзалу

Полуфинальные матчи плей-офф по футзалу среди юношей прошли 2 марта в школе №10 в Реутове в рамках Единой школьной лиги. Победители финала представят город на региональном этапе соревнований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серия игр состоялась в спортивном зале нового корпуса школы №10. В полуфинале встретились команды восьми образовательных учреждений: школ №1, 3, 4, 6, 7 и 10, а также Лицея и Гимназии.

Матчи прошли при активной поддержке болельщиков — одноклассников и тренеров. Для участников встречи стали не только проверкой подготовки, но и возможностью получить соревновательный опыт. По словам самих футболистов, игры прошли в динамичной и напряженной борьбе.

Региональный проект «Единая школьная лига» запустили в октябре 2024 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. За это время соревнования по футболу, футзалу, волейболу и баскетболу 3х3 объединили более 50 тыс. школьников из 56 городских округов Подмосковья. Проект направлен на популяризацию спорта и формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.