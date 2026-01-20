В Реутове провели патриотическое мероприятие к 114-летию Всероссийского футбольного союза

В спортивной школе «Приалит» в Реутове состоялось патриотическое мероприятие «Единство через спорт: Соревнования в честь Всероссийского футбольного союза». Участники встречи вспомнили о создании Всероссийского футбольного союза 114 лет назад и обсудили развитие футбола в России с времен Российской империи до наших дней.

Депутат городского совета Юлия Степанова отметила, что в Реутове регулярно проходят встречи, посвященные важным событиям истории и людям, внесшим вклад в развитие страны.

Особое внимание на мероприятии уделили спортивным династиям. Почетным гостем стал Егор Силкин, который с января 2024 года тренирует юных футболистов Реутова. Воспитанники семьи Силкиных неоднократно побеждали на всероссийских и международных соревнованиях. Участники подчеркнули, что футбол объединяет поколения россиян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.