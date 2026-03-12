В Реутове прошел финал шахмат единой школьной лиги

Финал турнира по шахматам в рамках единой школьной лиги прошел 12 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе Реутова. В соревнованиях приняли участие команды восьми школ города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В шахматных баталиях встретились ученики с 1 по 11 классы. Турнир объединил игроков разного возраста и уровня подготовки, позволив им обменяться опытом и проверить свои навыки за доской.

Многие участники увлеклись шахматами еще в детском саду и продолжают заниматься в школьных секциях. По словам наставников, ключ к успеху в игре — умение просчитывать действия соперника и выстраивать собственную стратегию на несколько ходов вперед.

«Шахматы помогают детям развивать логическое мышление. В нашей школе этот спорт развит более 8 лет — ребята с 1 класса еженедельно посещают секцию и учатся играть. Для каждого из них шахматы — это определенный этап взросления. Сегодня играют 7 моих учеников, которые второй год подряд участвуют в турнире не только ради победы, но и с целью получить новый опыт», — прокомментировал тренер по шахматам, педагог дополнительного образования школы №3 Карен Мхитарян.

Единая школьная лига — региональный проект, созданный в октябре 2024 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его цель — привлечь школьников к занятиям спортом и сформировать ценности здорового образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.