В Реутове проходят бесплатные спортивные тренировки для ветеранов СВО

В Реутове регулярно проводятся мероприятия по социальной адаптации и поддержке участников специальной военной операции в гражданской жизни. Одной из подобных инициатив, реализованных при поддержке администрации города, стала возможность бесплатного посещения ветеранами СВО спортивных тренировок в физкультурно-оздоровительном комплексе «Приалит». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивный зал оснащен современными, безопасными тренажерами, удобными для использования. Занятия проходят по субботам с 10:00 до 12:00. В будущем планируется добавить тренировки и в другие дни. Все желающие могут подать заявку через Ассоциацию ветеранов СВО.

Для посещения необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также справку, подтверждающую участие в специальной военной операции. Подробную информацию можно узнать в ассоциации ветеранов СВО Реутова по телефону 8(495)528-70-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.