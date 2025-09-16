В Реутове открыли первый современный корт для падел-тенниса

В городском округе Реутов открылся новый спортивный объект — первый в муниципалитете корт для игры в падел-теннис, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Площадка, расположенная рядом с Академией вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, уже принимает первых спортсменов. В торжественной церемонии открытия приняли участие Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и Глава городского округа Реутов Филипп Науменко. Официальные лица лично опробовали новый корт, сыграв партию под руководством члена сборной России по падел-теннису Дмитрия Савинова.

Создание данного объекта стало ярким примером эффективного взаимодействия власти и жителей. Инициатива поступила от граждан в июле текущего года во время обсуждения реконструкции универсальной спортивной площадки. Предложение было услышано и оперативно включено в Народную программу партии «Единая Россия» в качестве наказа избирателей. Финансирование проекта в размере порядка 6 млн рублей было обеспечено за счет внебюджетных источников.

Строительные работы были выполнены в сжатые сроки — всего за три недели. Открытие нового корта было приурочено ко Дню города, став настоящим подарком для всех любителей активного образа жизни. Объект полностью соответствует современным требованиям и уже получил высокую оценку от специалистов.

Выбор в пользу падел-тенниса не случаен. Этот вид спорта активно набирает популярность благодаря своей доступности. От классического тенниса его отличают более простые правила, возможность подачи «из-под руки» и использование ракеток без струн, что позволяет быстро освоить игру как взрослым, так и детям. Ожидается, что новый корт будет способствовать развитию этого вида спорта в Реутове и станет популярным местом для полезного семейного досуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.