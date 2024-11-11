В Реутове наградили первых чемпионов по картингу

Первый этап внутришкольного чемпионата по картингу прошёл в центре «Dozari Kart» Реутова, сообщили в пресс-службе округа.

Каждый гонщик участвовал в квалификационных заездах, затем выбиралось лучшее время. В финальных заездах дети стартовали со стартовой решётки по стартовому сигналу, как в «Формуле 1».

В детском классе победителями стали Ароян Константин, Халиулин Георгий, Копачев Михаил. В подростках Черепов Булат, Мифтяхидинов Александр, Васильев Илья.

Приз главы города «За волю к победе» вручили Арине Георгиевой.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, в Московской области 417 школьных стадионов открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.