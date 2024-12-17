В Реутове началась регистрация участников «Забега обещаний»

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сегодня в 19:24

По традиции 1 января самые спортивные и активные жители Реутова собираются вместе в парке «Фабричный пруд», чтобы принять участие в «Забеге обещаний», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Существует мнение, что желания, загаданные участниками забега исполняются. Акция объединяет реутовчан, которые бегут ради исполнения своей мечты.

Регистрацию для участия нужно пройти на сайте.

1 января в 11:45 на месте старта у стелы «Пруд» можно будет получить специальный номер, написать на нем свое желание и начать новый год пробежкой по трассе в хорошей компании.

Акция проходит уже не первый раз, ежегодно более 100 жителей разных возрастов пробегают символическую дистанцию в парке «Фабричный пруд».

«Забег обещаний», как и другие тематические мероприятия в городском округе Реутов, проходит в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.