В Реутове началась регистрация участников «Забега обещаний»
Фото - © Администрация Реутов г. о.
По традиции 1 января самые спортивные и активные жители Реутова собираются вместе в парке «Фабричный пруд», чтобы принять участие в «Забеге обещаний», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Существует мнение, что желания, загаданные участниками забега исполняются. Акция объединяет реутовчан, которые бегут ради исполнения своей мечты.
Регистрацию для участия нужно пройти на сайте.
1 января в 11:45 на месте старта у стелы «Пруд» можно будет получить специальный номер, написать на нем свое желание и начать новый год пробежкой по трассе в хорошей компании.
Акция проходит уже не первый раз, ежегодно более 100 жителей разных возрастов пробегают символическую дистанцию в парке «Фабричный пруд».
«Забег обещаний», как и другие тематические мероприятия в городском округе Реутов, проходит в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.