В Реутове достраивают ФОК с 8 бассейнами

«Основной объем работ здесь уже завершен, идет внутренняя отделка и отладка оборудования, — отметил глава. — В комплексе будет работать сразу 8 бассейнов, часть из которых расположены на улице. Новые технологии позволят использовать их круглый год, в любую погоду.

Уже в декабре этого года муниципалитету будет передан универсальный спортивный зал, площадью 3 000 квадратных метров. Здесь планируется организовать тренировки юных гимнастов, волейболистов и баскетболистов Реутова.

Общая площадь ФОКА — более 13 тысяч «квадратов». В нем одновременно смогут заниматься 500 человек. Особенно удобно это для родителей: пока дети занимаются в спортивной секции, мамы и папы могут посетить тренажерный зал или СПА.

«Ждем ввода объекта в строй уже в конце года. Физкультурно-оздоровительный комплекс позволит не только приобщить к активному образу жизни горожан, но и проводить на высоком организационном уровне соревнования по плаванию или игровым видам спорта, — подчеркнул Филипп Науменко.

С учетом реконструкции расположенного рядом стадиона получится настоящий спортивный кластер. Глава Реутова выразил уверенность, что он будет востребован жителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.