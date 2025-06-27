В регионе стартует новый спортивный проект «Звездное лето в Подмосковье»

​6 июля на городском пляже на реке Коломенка в городском округе Коломна стартует новый уникальный спортивный проект «Звездное лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Звездное лето в Подмосковье» — это серия спортивных тренировок и мастер-классов для жителей и гостей региона, предпочитающих летний отдых у воды. Участниками проекта станут титулованные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также известные артисты и участники телепроекта «Титаны».

​В стартовом событии проекта примут участие: чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе, обладатель Кубка мира, многократный чемпион России Давит Чакветадзе, российский бобслеист, призер Кубка мира, призер чемпионата Европы, многократный чемпион России Ростислав Гайтюкевич, чемпионка России по пляжному волейболу, участница Олимпийских игр Анастасия Барсук, победительница Спартакиады молодежи России по пляжному волейболу Елена Федчук и победитель шоу «Титаны», учитель физической культуры из Коломны Николай Бобылев.

​В программе: бодрая разминка и мастер-классы, спортивные игры, интерактивные развлечения для всей семьи, «водная битва», волейбольный матч и розыгрыши призов.

​Всего в текущем летнем сезоне запланировано пять спортивных пляжных фестивалей: 6 июля — г. о. Коломна, пляж на реке Коломенка; 13 июля — Талдомский округ, пляж «Солнечный берег»; 20 июля — округ Электросталь, пляж в парке «Авангард»; 26 июля — округ Лыткарино, пляж на карьере «Волкуша»; 27 июля — Сергиево-Посадский округ, пляж в лесопарке «Загорское море». В расписание мероприятий могут быть внесены изменения в зависимости от погодных условий — следите за публикациями пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Дата и время проведения стартового фестиваля: 6 июля 2025 года с 11:30 до 14:30. Место проведения: Коломна, городской пляж на реке Коломенка.

​Проект «Звездное лето в Подмосковье» проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.