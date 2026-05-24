В Раменском завершился грандиозный «Кубок Святых Воинов Руси»

сегодня в 19:24

В Раменском городском округе завершился грандиозный «Кубок Святых Воинов Руси». Финал спортивного проекта прошел во Дворце спорта «Борисоглебский», сообщает пресс-служба организаторов.

Торжественность церемонии открытия подчеркнули почетные гости и напутственные слова и выступления творческих коллективов. После выноса государственного флага и исполнения гимна состоялся молебен перед иконой святого Царя-страстотерпца Николая II. Благочинный Раменского округа игумен Никодим (Лунев) возглавил молитву, которую дополнили песнопения местного церковного хора.

Спортивное действо объединило три дисциплины: бокс, самбо и армейский рукопашный бой. В турнире участвовали лучшие спортсмены, прошедшие отбор по всей стране. Почетными гостями стали олимпийские чемпионы, мастера боевых искусств, военные и духовные лидеры.

Особый интерес у юных спортсменов вызвал визит Алексея Алексеевича Олейника — известного бойца смешанных боевых искусств (ММА), выступавшего под эгидой UFC в тяжелом весе. Как представитель движения «Здоровое Отечество», он поделился с молодежью своим опытом и вдохновил участников турнира на новые достижения.

Фото - © Ольга Стаферова Фото - © Ольга Стаферова Фото - © Ольга Стаферова Фото - © Ольга Стаферова Фото - © Ольга Стаферова Фото - © Ольга Стаферова Фото - © Ольга Стаферова Фото - © Ольга Стаферова Фото - © Ольга Стаферова

Финал стал логическим завершением годичного цикла, начавшегося с этапов, посвященных Александру Пересвету и Федору Ушакову. Яркие выступления участников сопровождались словами поддержки от ветеранов и героев современности. Генерал-лейтенант Андрей Киндяков отметил важность таких проектов для воспитания защитников Отечества.

Организаторами мероприятия выступают движение Сорок Сороков» (при поддержке благотворительного фонда «Русский Крест»). В организации подчеркнули, что масштабный финал оставил глубокий след в сердцах участников и зрителей, став символом неразрывной связи спортивного мастерства с духовными традициями России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Губернатор отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.