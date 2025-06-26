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В Раменском завершилось первенство России по паралимпийскому бадминтону среди юниоров

Завершилось первенство России по паралимпийскому бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет с ПОДА, проходившее в СК «Борисоглебский» города Раменское. 11 регионов России представили своих лучших спортсменов, показавших высокий уровень мастерства и невероятную волю к победе, сообщает пресс-служба администрации округа.

В одиночной игре в смешанном разряде золотые медали завоевали Николай Корепанов (Ульяновская область), Вероника Саламатова (Белгородская область). Серебро досталось спортсменам из Краснодарского края: Алисе Брюховецкой и Александру Воронову.

Бронзовые награды получили Софья Шестакова и Дмитрий Абрамовский (Архангельская область), а также Артём Судуков (Чувашия) и Элеонора Арсланова (Ханты-Мансийский АО).

В парной игре в смешанном разряде победителями в парной игре стали Михаил Ахмеров и Юлия Живова (оба — Московская область).

Серебряные медали завоевали Михаил Клушин (Белгородская область) и Анастасия Богданова (Чувашия). Бронзу уверенно взяли Евгений и Анита Головцовы, представляющие Архангельскую область.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.