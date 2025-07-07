В Раменском стартует полумарафон «По берегу озера»

В связи с прогнозируемой аномальной жарой до 32 градусов в ближайшие дни организаторы приняли решение скорректировать расписание раменского полумарафона «По берегу озера», который пройдет 12 июля, сообщает пресс-служба администрации округа.

В целях безопасности участников из-за высоких температур старты и вся программа полумарафона в Раменском будут смещены на 1,5 часа раньше запланированного графика.

Открытие стартового городка запланировано на 6:30, первый старт состоится в 8:30, а завершение мероприятия ожидается в 13:35.

Для обеспечения медицинского сопровождения в условиях жары будут задействованы дополнительные силы. По трассе будет курсировать веломедик, на дистанции развернут 4 машины скорой помощи, в парке оборудуют точку освежения, а на круговом 5-километровом участке разместят 3 пункта с губками и холодной водой для полива на трассе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.